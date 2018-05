Pascoli tradizionali: Coldiretti Campania, sanati rischi ambientali e ingiustizie

- Per le aree utilizzate dal pascolo tradizionale, e più in generale per le pratiche locali tradizionali (Plt), finalmente arriva una soluzione che dipana una incredibile matassa burocratica: tutti i diritti acquisiti per i contributi di sostegno riguarderanno le aree individuate a far data dal 1° gennaio 2015. Lo ha comunicato Coldiretti Campania a seguito del decreto dirigenziale n. 101/2018 della Regione Campania, che arriva dopo una forte battaglia dell'organizzazione a favore degli agricoltori delle aree interne. Un provvedimento che interessa circa 30 mila ettari – pari a tre volte la superficie della città di Napoli – e oltre 3 milioni di euro di contributi di sostegno. Coldiretti Campania ha sollevato il problema, seguendolo con proposte specifiche in Regione. Non ultima l'opposizione ai decreti di inammissibilità alle istanze presentate sulla misura 2.1.1. "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" del PSR 14/20, che hanno investito agricoltori in particolare nel casertano e nel salernitano. Le Regioni individuano e inviano al sistema informatico nazionale (SIAN) le aree che qualificano le superfici rientranti nelle pratiche locali tradizionali. Dal mancato riconoscimento di queste aree consegue l'esclusione di terreni, e quindi, di allevatori dai benefici. Coldiretti ha rappresentato alla Regione Campania la gravità del problema, che comporta un'ingiusta esclusione per agricoltori che tengono vive pratiche agricole dal grande valore ambientale. Se quegli agricoltori delle aree interne smettessero di presidiare le aree boschive, si moltiplicherebbero i rischi di incendio e di dissesto idrogeologico. La presenza dei pascoli in queste aree pertanto rappresenta un elemento di prevenzione, grazie al loro ruolo inestimabile di sentinelle ambientali. (segue) (Ren)