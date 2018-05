Italia-Cina: firmato accordo di cooperazione tra le università Parthenope e Ludong

- Il rettore Alberto Carotenuto è in missione in Cina per la firma di un accordo che consentirà dall'anno prossimo agli studenti di Scienze Motorie di chiedere di completare gli studi nel paese asiatico. Dall’anno prossimo gli studenti dell’Università Parthenope, Facoltà di Scienze Motorie e del Benessere, potranno essere selezionati per completare gli studi in Cina. La notizia arriva a conclusione della missione internazionale del rettore dell’Università Parthenope Alberto Carotenuto e del direttore di dipartimento Andrea Soricelli, che hanno firmato con l’Università di Ludong, nella provincia di Shan Dong, un accordo di collaborazione. I rapporti tra i due Atenei risalgono al 2014 e nel novembre 2017 una delegazione istituzionale dell’Ateneo cinese era stata in visita all’Università Parthenope per firmare un accordo quadro di collaborazione. (segue) (Ren)