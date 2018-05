Napoli: Borrelli (Verdi), e' assurdo che si pensi a un museo della pizza a New York

- Un gruppo di pizzaioli, insieme al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e allo speaker radiofonico Gianni Simioli, hanno deciso di mettere in campo una serie di iniziative per creare a Napoli un Museo della pizza. Le iniziative previste, a cominciare da una petizione popolare, saranno illustrate domani, venerdì 4 maggio, alle 11.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Casa della pizza in via dei Tribunali 32 a Napoli. Alla conferenza stampa saranno presenti Gino Sorbillo, Enzo Coccia, Alessandro Condurro e Antonio Starita, alcuni dei pizzaioli napoletani che hanno fatto conoscere nel Mondo le loro produzioni ottenendo anche il riconoscimento dell'arte dei pizzaioli napoletani nel Patrimonio immateriale dell'Unesco.(Ren)