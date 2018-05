Napoli: Borriello (Lega), presentato esposto alla Procura su degrado piazz Garibaldi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le aree maggiormente a rischio sono state individuate nella zona comprensiva tra il Vasto e Porta Capuana, in particolare in via Venezia, dove ogni sera si riuniscono numerosi cittadini extra-comunitari per il consumo e la vendita di alcolici. – ha spiegato Giancarlo Borriello, portavoce regionale della Lega – Abbiamo individuato e circostanziato casi particolari che riteniamo meritevoli di accertamenti da parte della magistratura, della Guardia di Finanza e della As. I residenti del quartiere, ogni giorno, disperata, ci segnala risse, spaccio di droga e minacce varie a chi chiede silenzio in orari notturni. A breve presenteremo anche una'interrogazione parlamentare. E' giunto il momento di dare segnali positivi e propositivi, la pazienza dei residenti nelle zone adiacenti alla stazione centrale, crediamo sia giunta agli sgoccioli" ha concluso l'esponente della Lega. (Ren)