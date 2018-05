Sanita’: l'11 maggio convegno a Napoli di esperti in tema di biotestamento e tutela patrimoniale (2)

- Primo convegno del neonato gruppo Dat, formato dall'unione del Sindacato Specialisti in Medicina Legale, Sismel, con l’Associazione Valore Uomo e l’associazione Amici di Guido Stanzani, Ags. Il gruppo Dat, che nasce come Gruppo di Studio Interdisciplinare sulle disposizioni anticipate di trattamento, composto da magistrati, avvocati, medici legali e membri della società civile, ha voluto questo convegno per proporre un qualificato dibattito sul rilevante tema dell’incapacità, non solo in relazione alle specifiche competenze dello Specialista in Medicina Legale, unico interlocutore specializzato nel coniugare le conoscenze mediche con le esigenze dei giuristi, oltrechè essere il landmark di medici e giuristi nell’approccio multidisciplinare in campo medico-forense, ma per porre a confronto avvocati, magistrati e notai su tematiche di rilevante impatto sociale. (Ren)