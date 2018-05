Universiadi: Sapignoli (Lega), prima di dare le case per gli atleti ai Rom pensiamo ai nostri terremotati

- Le dichiarazioni del commissario per le Universiadi, il prefetto Luisa Latella, nel corso della conferenza stampa organizzata al Coni sullo stato dei lavori per la manifestazione sportiva, ha annunciato di voler destinare, per evitare sprechi, dopo il naturale utilizzo, le case costruite per gli atleti ai Rom, hanno fatto infuriare gli esponenti della Lega campana. "Inaccettabili le dichiarazioni del prefetto Latella. Ricordiamo a tutti, - ha spiegato Simona Sapignoli, segretaria cittadina della Lega - non solo al commissario per le Universiadi, che altre sarebbero le strade per evitare sprechi. Inconcepibile, in un paese a grave rischio idrogeologico e con oltre tremila terremotati sparsi per l'Italia, che si pensi a fornire le abitazioni ai Rom o altri soggetti al di fuori di chi soffre a causa di una sorte avversa. Faremo le barricate ma quelle case devono andare ai nostri terremotati. Prima gli italiani. Sarà una battaglia che andrà in parlamento. Basta sprechi e basta dichiarazioni fuori dal buonsenso".(Ren)