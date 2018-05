Napoli: Borriello (Lega), presentato esposto alla Procura su degrado piazz Garibaldi

- La Lega, su sollecitazioni delle associazioni e dei comitati per la tutela e il decoro della zona di piazza Garibaldi a Napoli, ha presentato ieri un esposto alla Procura della Repubblica sul degrado e il pericolo per la sicurezza pubblica. Nella denunzia, a firma della segretaria cittadina della Lega, avv. Simona Sapignoli e della responsabile per l'Immigrazione, avv. Rosanna Ruscito, si evidenziano gravissime irregolarità in materia di locazioni, somministrazioni di alcolici, occupazione abusiva di suolo pubblico, disturbo alla quiete pubblica, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione. (segue) (Ren)