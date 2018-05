Napoli: consegnato oggi cantiere per messa in sicurezza e copertura discarica Chiaiano

- E’ stato consegnato oggi, dopo un lungo iter ed un intenso lavoro di Sapna, il cantiereper gli interventi di messa in sicurezza e copertura totale della discarica di Chiaiano ex poligono. "E' un traguardo molto importante – ha dichiarato il vicesindaco Raffaele del Giudice - raggiunto grazie ad un intenso lavoro di squadra tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana e mediante il quale è stato centrato l'obiettivo di chiudere una ferita aperta in una zona della città".(Ren)