Vertenza Ocevi Sud: domani conferenza stampa di PrimaveraIrpinia ad Avellino

- Venerdì 4 Maggio, alle ore 10 presso la sede di PrimaveraIrpinia in via Bellabona 102 ad Avellino, Sabino Morano terrà una conferenza stampa per denunciare l'atteggiamento politicamente irresponsabile dell'on. Maraia e di altri politici locali, in merito alla questione Ocevi Sud di Nusco e per fare finalmente chiarezza sulla vicenda. All'incontro prenderà parte anche una delegazione degli ex lavoratori della Fabbrica chiusa all'improvviso oltre due anni fa dal gruppo Cellino di Torino. "La trattativa per rilevare l'Ocevi Sud da parte del gruppo Mcs salta, e con lei salta la speranza di 96 famiglie, per colpa di un polverone alzato sul nulla - affermato Morano- la politica non può ricercare consenso demagogico sulla pelle dei lavoratori". (Ren)