Fondi Ue: Ronghi (Sud Protagonista), fare barricate contro i tagli

- "De Luca e i 5 Stelle si schierano contro i tagli dell'Unione Europa ai fondi per la coesione, ma i rispettivi partiti, in Europa, fanno probabilmente i 'turisti' perché è chiaro che non riescono a difendere il Sud Italia dall'ennesima penalizzazione". E' quanto ha affermato il segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi. "Va, inoltre, ricordato che le Regioni meridionali a guida Pd hanno sottoscritto con l'ex premier Renzi i Patti per le Regioni per la spesa dei fondi europei e per lo sviluppo, ma essi sono rimasti fermi al palo", ha sottolineato Ronghi, per il quale "tutta la classe politica deve fare le 'barricate' per difendere il Mezzogiorno da questi tagli e per attrarre maggiori risorse in un territorio che necessita innanzitutto di infrastrutture". "Per questo, 'Sud Protagonista' sostiene la necessità di dare vita alla Macro Regione Meridionale per dare una svolta istituzionale e politica al Mezzogiorno e, nelle more della approvazione della riforma costituzionale, ad un Tavolo di Coordinamento tra il Governo centrale e i Governi regionali, coinvolgendo anche i Capi delle Opposizioni, per mettere a sistema la spesa dei fondi europei disponibili e per dare vita ad un Piano straordinario per le opere infrastrutturali nel Sud e ad un Piano straordinario per il risanamento ambientale ed idrogeologico", ha concluso.(Ren)