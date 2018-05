QUaliano (Na), uomo uccide la madre e si barrica in casa

- Un uomo di 37 anni, Pasquale De Falco, di 37 anni e affetto da problemi psichici, ha ucciso la madre e si è barricato in casa. E' successo a Qualiano, comune in provincia di Napoli, in via Campana, in un appartamento ubicato al primo piano di una palazzina. Sul posto si sono recati i Carabinieri. L'uomo sarebbe armato di un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre. (Ren)