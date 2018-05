Napoli: Vaccaro (M5S), a Volla riparte la sfida per regalare ai cittadini un Comune a 5 Stelle

- “La notizia della certificazione interna per la nostra lista in vista della sfida per le comunali a Volla è motivo di grande entusiasmo, ma rappresenta soprattutto uno sprone per tutti noi ad un rinnovato impegno finalizzato a restituire finalmente dignità e decoro a una città affossata da anni di poltronismo e incapacità amministrativa. Una sfida che sono fiero di affrontare accanto al candidato sindaco Dora Tafone e agli aspiranti consiglieri, per dare finalmente a Volla un’amministrazione a 5 Stelle”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle Sergio Vaccaro. “Si riparte dalla voglia di cambiamento e dai valori di onestà, competenza e coerenza incarnati dalla nostra forza politica. Si vota domenica 10 giugno e non ho dubbi che i cittadini di Volla opteranno per il rinnovamento, come già avvenuto, con voto plebiscitario, in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo scorso. Così come sono certo che sarà premiato chi per anni ha mostrato interesse unicamente per i problemi e le criticità della nostra città, individuando soluzioni efficaci e sostenendo buone pratiche ambientali. Da parte mia – conclude il senatore Vaccaro - darò tutto il mio sostegno ai nostri candidati, nello spirito del Movimento che ci vede uniti e compatti in ogni momento, non soltanto in occasione di appuntamenti elettorali”.(Ren)