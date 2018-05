Frana Sarno: Beneduce (Fi), a distanza di 20 anni bilancio di gestione del rischio idrogeologico negativo

- "A distanza di vent'anni il bilancio per la messa in sicurezza del territorio è del tutto negativo", a dichiararlo è Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania di Forza Italia e componente Commissione Ambiente che sabato prossimo parteciperà alla Celebrazione in onore delle vittime della frana del 5 maggio 1998 che di terrà nella Chiesa di S. Maria delle Grazie di Quindici. "La montagna che portò giù verso i comuni di Sarno, Bracigliano, Quindici, San Felice al Cancello e Siano, fango, detriti e morte non è mai stata messa in sicurezza e le comunità rivivono il dramma dell'alluvione ad ogni evento piovoso di forte intensità". "Come è possibile che si lascino impresidiati territori così fragili?", ha aggiunto la consigliera. "Sul dissesto idrogeologico, in Campania, manca - ha sottolineato - una politica di gestione e mitigazione dei rischi complessiva che tenga conto delle priorità e delle fragilità territoriali. La mancata attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione e Contrasto al Dissesto espone i territori e le comunità a rischi altissimi". "Nei giorni scorsi ho presentato un'interrogazione, che discuterò nella prossima seduta di questione time, sul tema dell'accesso ai finanziamenti per dissesto idrogeologico e sullo stato di attuazione dei piani e degli stanziamenti destinati alla Campania. Sabato sarò a Quindici per ricordare le vittime di quell'immane tragedia – ha concluso la consigliera – e per affermare che la prevenzione dei rischi è l'unica alternativa ai disastri".(Ren)