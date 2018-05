Cisl Campania: Lucci, finalmente ho contezza delle accuse a mio carico. Non ho mai sottratto un euro. La verità emergerà

- "Da ieri finalmente ho contezza, nel dettaglio, delle accuse che mi vengono mosse, a mio avviso pretestuose e destituite di ogni fondamento, oltre che profondamente ingiuste. Conto di riuscire a chiarire le mie ragioni già di fronte al pubblico ministero". Lo ha dichiarato l'ex segretario regionale della Cisl Campania Lina Lucci, commentando l'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato a lei, all'ex collaboratrice Carmela Costagliola e a Salvatore Denza, funzionario amministrativo del sindacato, dal pm Giuseppe Cimmarotta, il quale ha contestato a Lucci e Denza il reato di appropriazione indebita dei fondi del sindacato e all'ex segretario e a Costagliola quello di simulazione di reato. "Prendo atto - ha proseguito Lucci - che già in questa fase sono notevolmente ridimensionati gli addebiti a mio carico, laddove gli accertamenti svolti autonomamente dal pm hanno evidenziato importanti responsabilità di altri per importi, questi si, molto rilevanti. La procura ha anche effettuato indagini patrimoniali e da queste sono emersi dati che qualcuno dovrà pur giustificare". "Io, lo ribadisco ancora una volta, non ho mai preso un euro senza autorizzazione dei vertici dell'organizzazione e non ho mai sottratto alcunché. La verità piano piano sta emergendo. E' solo questione di tempo", ha concluso.(Ren)