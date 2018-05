Comunali: al via la campagna elettorale dei Verdi

- "A giugno ci aspettano sfide importanti per il rinnovo dei Consigli comunali di diversi comuni della provincia di Napoli e, anche questa volta, siamo pronti a impegnarsi per difendere le tematiche che, da sempre, contraddistinguono i Verdi". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, intervenendo a Qualiano, a sostegno della lista del Sole che ride che appoggia il sindaco Ludovico De Luca, presente insieme alla consigliera comunale uscente, Giovanna Giglio, al portavoce dell'area giuglianese, Giovanni Sabatino, e a decine di attivisti, tra cui Gaetano Candela e Nicola Gala. "Qualiano, come tutta l'area giuglianese, ha bisogno della presenza dei Verdi nell'Amministrazione perché è necessario che ci sia un rappresentante di un partito che ha nella difesa dell'ambiente, al di là degli integralismi, e della legalità i suoi principi imprescindibili" ha aggiunto Borrelli sottolineando che "il simbolo del Sole che ride sarà presente, da solo o con liste civiche, in tanti dei comuni chiamati al voto a giugno".(Ren)