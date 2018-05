Napoli: domani si firma accordo polizie metropolitana e provinciale per contrastare roghi tossici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le attività già avviate, meritano di essere segnalate quelle volte ad individuare alcuni accorgimenti per conferire maggiore incisività al sistema della vigilanza. In questa prospettiva è stato prodisposto l’Accordo per l’esercizio congiunto delle operazioni di contrasto in un settore strategico per la salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini. Lo strumento di cooperazione individuato consentirà di intensificare, soprattutto lungo la delicata linea di confine tra le due province, l’efficacia delle azioni finora programmate dalla Sezione operativa della cabina di regia che, grazie soprattuto al coinvolgimento di aliquote specializzate delle Polizie locali, stanno già producendo risultati di significativo rilievo. (Ren)