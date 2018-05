Napoli: Borrelli (Verdi), ancora risse al Vasto intervenire prima di una tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche stanotte e stamattina il Vasto è stato teatro di vere e proprie risse che hanno visto come protagonisti alcuni extracomunitari". A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, raccogliendo le denunce dei rappresentanti dei comitati di quartiere di Vasto messi in piedi dai residenti stanchi di convivere con scene di guerriglia urbana e con l'illegalità dilagante. "Questa mattina c'è stata la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato stamane per affrontare i tanti problemi che ci sono nel Vasto a ridosso della stazione ed è emerso che c'è la volontà di riqualificare quel quartiere anche da parte dei proprietari dei locali che vorrebbero liberarli per aprire bed and breakfast e altre attività da destinare ai turisti" ha aggiunto Borrelli per il quale "quel quartiere, che rappresenta un biglietto da visita della città per chi arriva a Napoli in treno, non può continuare a essere tenuto in quelle condizioni ed è importante muoversi prima di dover intervenire dopo una tragedia annunciata viste le risse di queste ore e l'accoltellamento dei giorni scorsi". "Bisogna lavorare anche per evitare una così alta concentrazione di centri di accoglienza in poche strade che ovviamente contribuiscono a creare un quartiere ghetto" ha concluso Borrelli.(Ren)