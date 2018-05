1 maggio: Usae-Filp, cancellare Jobs Act modificare Legge Fornero e puntare su nuova legge rappresentanza e partecipazione (2)

- "Nel giorno del 1° Maggio c'è poco da festeggiare e molto da fare", ha sottolineato Bonazzi (Usae) per il quale "bisogna puntare sul lavoro vero, stabile e di qualità, e valorizzare particolarmente, il mondo del pubblico impiego che, negli ultimi anni, è divenuto solo un bersaglio per facili populismi ed è stato abbandonato dai vari Governi che si sono succeduti, giungendo al rinnovo dei contratti, dopo ben dieci anni, con risultati scadenti sia sul piano giuridico che economico. Occorre, quindi, dare slancio ad un nuovo modello sindacale – continua Bonazzi -anche attraverso una nuova legge sulla rappresentanza, per la trasparenza nella gestione delle risorse dei lavoratori, e sulla partecipazione dei lavoratori alla co-gestione delle imprese, che rappresenta la via di uscita dalle crisi ed un modello di gestione positivo sia per i lavoratori che per le imprese. Ecco perché lanciamo un appello ai sindacati 'non allineati' a creare un nuovo fronte per la rappresentanza e per il lavoro". "Il mondo del lavoro è divenuto una vera e propria trincea fatta di privazione di diritti, assenza di tutele e precarietà – ha evidenziato Catuogno (Filp) – e non è un caso che, nonostante buone leggi nazionali, continuino gli infortuni sul lavoro con la morte di centinaia di lavoratori, una tragedia senza fine che funesta il nostro Paese e che, spesso, è anch'essa frutto della precarietà". "Le crisi aziendali si moltiplicano e i soli a pagarne il prezzo sono i lavoratori con cassa integrazione, contratti di solidarietà e licenziamenti, mentre il managment delle grandi imprese continua ad incassare premi milionari, che stridono fortemente con lo stato di crisi delle aziende", ha denunciato la responsabile del Filp di Roma, Maricetta Tirrito, per la quale "di fronte a questo quadro nero, i sindacati confederali tradizionali non hanno saputo reagire, certificando il loro fallimento. (segue) (Ren)