Napoli: Verdi, cittadino ripulisce i Gradini di Santa Caterina a Chiaia

- "Per tenere una città pulita e ordinata serve l'impegno di tutti perché non basta lamentarsi se poi non ci si mette in gioco in prima persona". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e la consigliera della Municipalità di Chiaia, Benedetta Sciannimanica, complimentandosi con Giuseppe Cammarota, "un giovane napoletano che, stanco di vedere il degrado dei Gradini di Santa Caterina e dello slargo omonimo recentemente rigenerato grazie a un progetto firmato e donato dall'architetto Riccardo Dalisi, ha deciso di impegnarsi personalmente per ripulire". "Nessuno dei passanti m'ha aiutato, neanche quelli che si sono fermati per complimentarsi per quel che stavo facendo" ha sottolineato Cammarota per il quale "per la famosa teoria della finestra rotta è importante che si tenga la città il più possibile pulita perché il degrado chiama altro degrado". "Purtroppo gli enti locali, a causa delle difficoltà economiche che stanno attraversando e dei continui tagli dei finanziamenti derivanti dal Governo, non riescono a garantire, in alcuni casi, neanche la pulizia ordinaria e, quindi, laddove è possibile è necessario che i cittadini volenterosi diano una mano" hanno continuato i Verdi ricordando che "dopo la pulizia straordinaria dei fondali e della spiaggia della Gaiola, sabato 5 maggio è prevista un'altra pulizia straordinaria, questa volta sulla spiaggia di Riva fiorita, e aspettiamo tanti volontari che vengano a dare una mano".(Ren)