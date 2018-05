Campania: Beneduce (Fi), garantire sicurezza ai cittadini obiettivo prioritario

- "Restituire ai cittadini la libertà di vivere in sicurezza è un obiettivo prioritario; crisi economica e immigrazione clandestina si sovrappongono ad una capacità delinquenziale fino a qualche anno fa propria solo della malavita organizzata", è quanto ha affermato Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia che domani conferirà il premio "Sicurezza Pubblica in città" al giudice Maria Concetta Criscuolo. L'evento, promosso dalla presidente del Mo.I.Ca Maria Criscuolo in collaborazione con le associazioni "Circolo internazionale", presidente Catello Barbati e "Lions Terme" presidente Maria Concetta Prota si terrà a Castellammare di Stabia nella Sala del Circolo, presso il Molo Quartuccio 24. "Legalità e sicurezza sono le facce di una stessa medaglia - ha affermato Beneduce - il livello di sicurezza dipende dall'applicazione delle leggi e dalla capacità di recupero degli autori di gesti violenti e predatori. "Le strade, le stazioni, i mezzi di trasporto sono diventati i luoghi della violenza, facendo morire economicamente e socialmente interi quartieri". "Riqualificare e recuperare le aree urbane è una priorità unitamente all'affermazione di principi e comportamenti volti alla legalità e al rispetto delle leggi, ha concluso la Beneduce".(Ren)