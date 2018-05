Napoli: Borrelli (Verdi), farmacia alla stazione centrale vende alcolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già il fatto che una farmacia venda, nel distributore automatico, anche bevande appare singolare, ma che metta in vendita anche birre alcoliche in vetro è fuori da ogni logica oltre che da ogni legge e regolamento visto che chiunque, anche un minorenne, può acquistare liberamente una bevanda alcolica". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker radiofonico Gianni Simioli, denunciando che "nel distributore automatico installato all'esterno della farmacia Principe Umberto, in via Firenze, nei pressi della Stazione centrale, insieme a preservativi e altri prodotti sanitari, sono in vendita anche birre alcoliche in bottiglia che possono essere acquistate dai minorenni visto che non è previsto l'inserimento di documenti atti a comprovare la maggiore età, come nel caso dei distributori di sigarette". "Come ricordato in una risoluzione del Ministero dell'economia del 29 novembre del 2016, la vendita di alcolici ai minori è vietata sempre, anche attraverso i distributori automatici e anche per le attività commerciali che, normalmente, vendono alcolici" ha aggiunto Borrelli per il quale "il fatto che a vendere birre in vetro sia una farmacia che si trova nel Vasto, una zona dove ci sono continue risse e accoltellamenti e dove non mancano i problemi legati anche all'uso di alcolici, rende la cosa ancor più grave, motivo per cui ho segnalato la vicenda all'Ordine dei farmacisti e a Federfarma chiedendo di intervenire sui titolari della farmacia Principe e di verificare se anche altre farmacie siano solite trasformarsi in rivendite di alcolici 24 ore su 24 grazie ai distributori automatici". "Si fanno tante campagne e ordinanze contro l'uso dell'alcol soprattutto per i minori e poi i primi a venderlo senza alcun filtro e in mezzo alla strada sono le farmacie" ha concluso Borrelli per il quale "siamo di fronte a una vera assurdità".(Ren)