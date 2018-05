Napoli: domani si firma accordo polizie metropolitana e provinciale per contrastare roghi tossici

- Domani, alle ore 12,30, presso la prefettura di Napoli, verrà sottoscritto l’Accordo per l’esercizio congiunto delle attività della Polizia Metropolitana e della Polizia Provinciale di Caserta per il contrasto al fenomeno degli abbandoni e degli incendi dolosi di rifiuti. Firmeranno il documento il sindaco della città Metropolitana, Luigi de Magistris e il presidente della Provincia di Caserta, Avv. Giorgio Magliocca, unitamente al Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, al Prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto e all’Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti, Gerlando Iorio. La Sezione operativa della cabina di regia, presieduta dall’Incaricato e istituita in attuazione del “Patto della terra dei Fuochi”, ha intrapreso alcune significative iniziative alle quali hanno offerto un contributo determinante e qualificante anche i rappresentanti degli Enti locali. (segue) (Ren)