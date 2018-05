Napoli: Ronghi (Sud Protagonista), occorre riforma sistema penitenziario e reinserimento sociale ex detenuti

- "Le strutture carcerarie italiane sono ormai obsolete e non rispondenti ai parametri per il recupero sociale dei detenuti risultando solo afflittive non solo per i detenuti stessi ma anche per la polizia penitenziaria e per gli operatori sociali, costretti a lavorare in condizioni-limite. Su questo tema occorre aprire una profonda riflessione che conduca ad una riforma del sistema carcerario in grado di garantire la certezza della pena e per il reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti. Saranno questi gli argomenti del primo appuntamento del ciclo di confronti, promosso da 'Sud Protagonista', sui principali temi sociali che attanagliano l'Italia e particolarmente il Sud". E' quanto ha dichiarato il segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, nell'annunciare il confronto organizzato per venerdì 4 Maggio alle ore 16 al Centro Direzionale di Napoli isola G5, al quale parteciperanno, insieme con Ronghi, Luigi Ciavardini, presidente dell'Associazione "Gruppo Idee", Pietro Ioia, presidente dell'Associazione ex Detenuti, Luigi Ferrandino, portavoce cittadino di 'Sud Protagonista', e Antonio Arzillo, presidente del Centro Nazionale sportivo nazionale "Fiamma".(Ren)