Napoli: sindaco de Magistris intervene su attacco di Cruciani ai napoletani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le frasi di Cruciani sui napoletani? E chi è Cruciani? Non ho il piacere di conoscerlo, ma siamo in democrazia e anche Cruciani può esprimere il suo pensiero anche se non lo condividiamo per nulla". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, nel corso di un'intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull'emittente Canale 9 - 7 Gold, ha commentato sarcasticamente le dichiarazioni del giornalista Giuseppe Cruciani sui napoletani in seguito alle polemiche per la partita Inter-Juventus. "Nel calcio come nella politica come nella vita credo si debba essere eticamente al livello delle provocazioni. Noi napoletani veniamo provocati in continuazione ma siamo in grado di reggere a questi continui attacchi e non è sempre facile avere un atteggiamento composto, ma il Sud – ha spiegato de Magistris - ha tutto l'interesse ad avere maggiore autonomia. Rispetto tutti, non chi pensa che siamo la zavorra del paese".(Ren)