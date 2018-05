Ischia: Borrelli Verdi), Asl acquistino autoambulanze più piccole per quartieri con strade strette

- "Ho parlato con il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord sull'assurda vicenda dell'ambulanza bloccata da un paletto con lucchetto che delimita l'area pedonale di Sant'Angelo, una cosa inaccettabile alla quale va posto immediatamente rimedio, adottando strumenti diversi. Il problema delle sbarre e dei paletti con lucchetti che delimitano le aree pedonali o similari vanno affrontate in tutti i comuni". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, aggiungendo che "ci sono tante soluzioni che non avrebbero provocato il blocco dell'ambulanza che stava andando a soccorrere una turista colta da malore e poi morta. Al di là della verifica delle responsabilità su eventuali ritardi e sulle cause del decesso è certo che l'autoambulanza non aveva le chiavi e che è intervenuto un privato cittadino ad aprire il catenaccio". "L'idea più semplice da realizzare è quella di mettere a Sant'Angelo, come in altri comuni, dissuasori che emergano o rientrino sotto il manto stradale con un telecomando che, chiaramente, andrebbe consegnato a residenti, alle forze dell'ordine e agli equipaggi delle ambulanze" ha aggiunto Borrelli aggiungendo che "con D'Amore abbiamo anche parlato della necessità di acquistare ambulanze più piccole per usarle nelle città dove le strade sono particolarmente strette o spesso ostruite da auto in sosta e anche motoambulanze". "Chiaramente l'acquisto di ambulanze piccole dovrebbe essere fatto anche dalle altre Asl campane, a cominciare dall'Asl Napoli 1 visti i tanti casi in cui la cronaca ci ha raccontato di ambulanze rimaste bloccate da auto in sosta selvaggia nei vicoli della città" ha concluso Borrelli per il quale "è inaccettabile perdere o rischiare di perdere vite umane perché le ambulanze non riescono ad arrivare in tempo dai pazienti".(Ren)