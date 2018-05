Fvg: Fi Campania, nuova conferma per centrodestra prima forza politica del Paese

- "Con la netta affermazione di Massimiliano Fedriga, cui vanno le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, anche in Friuli Venezia Giulia, come in Molise, la maggioranza degli elettori ha scelto il centrodestra unito e guidato al Presidente Berlusconi che, anche in questa occasione, con la sua presenza sul campo, ha fatto la differenza". Così il coordinamento regionale campano di Forza Italia ha commentato l'esito delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia. "Anche questo risultato, che conferma il centrodestra quale forza politica di maggioranza nel Paese – ha concluso il coordinamento campano di Forza Italia –, non potrà non essere tenuto in debito conto nelle decisioni che saranno assunte nei prossimi giorni a Roma". (Ren)