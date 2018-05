Napoli: Borrelli (Verdi), smantellato parcheggio abusivo in viale Kennedy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa volta i parcheggiatori abusivi, per approfittare della grande folla del Comicon, s'erano impossessati dell'area di un distributore di benzina dismesso lungo viale Kennedy per creare un parcheggio che, all'apparenza, poteva sembrare legale e autorizzato visto che si trova all'interno di un'area privata". A denunciarlo il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. "Mentre riprendevo il funzionamento di quest'ennesimo parcheggio abusivo, sono stato avvicinato da uno dei parcheggiatori che mi voleva impedire di continuare a riprendere con lo smartphone e mi sono allontanato per evitare problemi, ma ho immediatamente chiamato il comandante della Polizia municipale di Napoli anche se, prima dell'arrivo dei suoi uomini, è intervenuta una volante della Polizia di Stato che si trovava a passare di lì e, anche se i parcheggiatori abusivi, un uomo e una donna, sono scappati, nei fatti, il parcheggio abusivo nella pompa di benzina è stato smantellato", ha aggiunto Borrelli, sottolineando che "in questi giorni, approfittando delle migliaia di persone che stanno andando al Comicon, i parcheggiatori abusivi stanno facendo affari d'oro e si sono moltiplicati, così come hanno moltiplicato gli spazi usati per far parcheggiare auto e moto, senza preoccuparsi di creare intralcio alla circolazione e imponendo prezzi maggiorati rispetto al solito, proprio perché c'è l'affluenza di migliaia di persone". "Dopo l'intervento della Polizia l'area è stata usata gratuitamente dagli automobilisti e potrebbe diventare un parcheggio autorizzato in grado di creare reddito per le persone perbene e non per i parcheggiatori che, nella maggior parte dei casi, sono controllati dalla camorra", ha concluso Borrelli. (Ren)