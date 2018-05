Napoli: dispositivo di traffico per il Primo Maggio

- Per consentire il regolare svolgimento della celebrazione della "Giornata Internazionale del Lavoro", in Piazza del Gesù domani 1 maggio a partire dalle ore 7,30 alle ore 14:00 e comunque fino a cessate esigenze è stato istituito un dispositivo temporaneo di traffico. In particolare: in Piazza del Gesù e strade limitrofe: a. Sospendere: 1. gli stalli riservati alle persone diversamente abili (generici e personalizzati) e lo stallo del carico/scarico; 2. gli stalli riservati alla sosta dei Taxi. b. Istituire, il divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi di soccorso ed emergenza, dei mezzi delle Forze dell'Ordine e di quelli a servizio della Protezione Civile, dei mezzi dell'organizzazione, nonché dei veicoli degli aventi diritto (residenti) ai quali è consentito l'accesso in Via Domenico Capitelli e via Cisterna dell'Olio attraverso Calata Trinità Maggiore e Piazza del Gesù, quest'ultima percorsa lasciando l'obelisco dell'Immacolata sul lato destro del senso di marcia; 1. il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta. c. Consentire ai veicoli delle persone diversamente abili, i cui stalli riservati (generici e personalizzati) sono stati sospesi come riportato al punto a.1 della presente ordinanza, la sosta in corrispondenza dell'area riservata alla sosta dei Taxi sospesa al punto a.2 di cui sopra. In Calata Trinità Maggiore, lato sinistro in direzione Via Monteoliveto, in prossimità del varco telematico: d) Sospendere gli stalli riservati alla sosta a pagamento (strisce blu), accosto marciapiede. e) Consentire ai Taxi i cui stalli riservati sono stati sospesi come riportato al punto a. 2 della presente ordinanza, la sosta in corrispondenza dell'area riservata alla sosta a pagamento 1. (strisce blu) sospesa al punto d.1 di cui sopra.(Ren)