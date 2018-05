Napoli: Borrelli (Verdi), spuntano tavolino e sedie sotto gli alberi tagliati al Vomero

- "Come previsto, sotto gli alberi danneggiati nei giorni scorsi, sono spuntati tavolino e sedie e, quindi, abbiamo chiesto immediatamente alla Polizia municipale di andare a controllare le autorizzazioni per quell'occupazione di suolo pubblico da parte della stessa persona che aveva commissionato il taglio abusivo degli alberi". A darne notizia i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini, per i quali "dopo quello che è successo, con il taglio abusivo di tre alberi, è assurdo che il mandante di quell'atto scellerato si prenda anche la libertà di mettere tavolini proprio lì". "Chiediamo che il titolare del bar in questione non solo paghi l'importo massimo dell'ammenda prevista dall'ordinanza sindacale, ma anche i danni derivanti da questa scellerata azione e la messa a dimora di nuovi alberi come previsto sempre nell'ordinanza" hanno ribadito i Verdi chiedendo altresì "che venga verificata la possibilità di comminare come pena accessoria la chiusura temporanea dell'esercizio commerciale".(Ren)