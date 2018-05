Ambiente: Verdi chiedono divieto di usare stoviglie di plastica nei comuni costieri della Campania

- "I comuni campani a ridosso del mare adottino la stessa ordinanza emessa dal Sindaco delle Isole Tremiti che ha deciso di bandire l'uso delle stoviglie di plastica dopo la pubblicazione dei dati dello studio del Consiglio nazionale delle ricerche che ha denunciato la presenza di un'enorme quantità di microplastiche nel mare italiano".A chiederlo i Verdi, con il portavoce regionale Vincenzo Peretti e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha anche deciso di inviare una nota ai Sindaci dei comuni costieri "per invitarli ad adottare lo stesso provvedimento, sanzioni comprese". "E' necessario intervenire in maniera decisa contro l'uso delle stoviglie di plastica non biodegradabile perché, come ha dimostrato anche la pulizia dei fondali e della spiaggia della Gaiola fatta domenica scorsa, il mare ormai è pieno di questo materiale che inquina l'acqua e ammazza i pesci e le altre specie viventi presenti" hanno aggiunto i Verdi per i quali "dopo un primo periodo di adattamento, grazie anche a opere di sensibilizzazione, oltre che a quelle repressive, residenti e turisti capiranno l'importanza di ridurre, fino a eliminare, l'uso della plastica per consumare bevande e cibi".(Ren)