Salerno: domani all'Università convegno sul potenziale inclusivo dell'esperienza sportiva

- “Il potenziale inclusivo dell'esperienza sportiva”. Questo il tema conduttore in discussione giovedì 3 Maggio a partire dalle ore 9.30, presso l’Aula Magna Campus dell’Università degli studi di Salerno. All’incontro prenderanno parte: il Magnifico Rettore Aurelio Tommasetti, per i saluti; Maurizio Sibilio, direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione; Lorenzo Lentini, presidente del Centro Universitario Sportivo Italiano; Annibale Elia, Direttore Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione; Mario Capunzo, Direttore Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria; Giovanni Sciancalepore, Direttore Dipartimento di Scienze Giuridiche; Domenico Apicella, Delegato alle attività sportive UNISA; Giulia Savarese, Delegata alla disabilità UNISA; Felice Corona, Presidente del Consiglio Didattico in Scienze della Formazione per l'Inclusione ed il Benessere; Carmine Mellone, Presidente regionale Comitato Italiano Paralimpico Campania; Luca Pancalli, Presidente Nazionale Comitato Italiano Paralimpico. (Ren)