Occupazione: A. Cesaro (Fi), c'è ripresa. Motivo in più per dare un governo al paese

- "I dati #Istat sull'andamento del mercato del #lavoro registrano per il nostro Paese un recupero sul fronte dell'occupazione. Bene, un motivo in più per dare subito un #governo a trazione #centrodestra al Paese. Al mercato del lavoro servono stabilità e certezze". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro, commentando i dati sull'occupazione diffusi oggi dall'Istat.(Ren)