Napoli: il palazzo del Comune apre ai visitatori con mostra fotografica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo San Giacomo si apre ai cittadini con una mostra "inedita". Da oggi sulla prima rampa delle scale di Palazzo San Giacomo, gli spazi adibiti fino al 1861 ad ufficio informazioni e successivamente utilizzate per ospitare le prime cabine telefoniche della città, dopo un'attività di ripristino ospiteranno fino al 31 Maggio ben 61 foto di una "Napoli Inedita" scattate da cittadini amanti della fotografia. Sarà possibile votare le tre migliori foto sulle 61 presenti. I premi saranno quattro: 1) Miglior foto: Premio cittadini (con apposito blocchetto e urna) 2) Miglior foto: Premio Giunta della città di Napoli 3) Miglior foto: Premio esperti (Sergio Siano - il Mattino, Antonio Scolamiero - Corriere del Mezzogiorno, Vittorio Sciosia - Fotografo) 4) Miglior foto: Scelta tra i partecipanti. Palazzo San Giacomo dal 2011 ad oggi ha ospitato oltre 50.000 cittadini e turisti, oltre 2500 ragazzi delle scuole di Napoli, della città metropolitana e di tante Regioni italiane e europee. Con questa iniziativa a cui ne seguiranno altre, Napoli si allinea alle tante città europee che da tempo aprono spazi nuovi ai cittadini in edifici simbolo della città. L'ingresso è gratuito sia per la mostra, sia per le visite guidate del palazzo che si tengono tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì alle ore: 9.00, 10.30, 16.30,18.00. La premiazione avverrà a Giugno presso Palazzo San Giacomo.(Ren)