Comunali: mercoledì la presentazione dei candidati del Partito Socialista a Pontecagnano (Sa)

- Mercoledì 2 maggio, alle ore 10.30, presso la sede del Partito Socialista di Pontecagnano (via Marconi, 30), comune in provincia di Salerno, ci sarà la presentazione ufficiale dei candidati e del simbolo della lista “Insieme per Lanzara sindaco” che sosterranno nelle prossime elezioni comunali il candidato a sindaco del centro sinistra Giuseppe Lanzara. All’incontro con la stampa interverranno Silvano del Duca, segretario provinciale del Partito Socialista di Salerno; Marco Venetucci, coordinatore della lista Insieme; Luca Bisogno, segretario Psi e candidato nella lista “Insieme”; Giuseppe Lanzara, candidato a sindaco, ed Enzo Maraio, consigliere regionale dei socialisti. (Ren)