1 maggio: Usae-Filp, cancellare Jobs Act modificare Legge Fornero e puntare su nuova legge rappresentanza e partecipazione

- "Cancellare il Jobs Act e ripristinare il vero contratto di lavoro a tempo indeterminato con le relative tutele, modificare la legge Fornero per favorire la flessibilità in uscita ed il turn over nel mondo del lavoro, mettere in campo un piano straordinario per il lavoro nel centro-sud dell'Italia che possa creare nuova occupazione particolarmente per le donne e per i giovani, approvare una nuova legge sulla rappresentanza e sulla trasparenza dei sindacati, attuare la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa e maggiori controlli sulla sicurezza del lavoro": sono le proposte che l'Unione Sindacati Autonomi Europei (Usae) e il Fronte Italiano per il Lavoro e la Partecipazione (Filp) lanceranno nella manifestazione per il 1° Maggio che terranno a Roma, alle ore 10,30, presso il Salone di Usae, in Piazza Margana n. 21. All'iniziativa interverranno il Segretario Generale di Usae, Adamo Bonazzi, la responsabile del Filp di Roma, Maricetta Tirrito, e il portavoce Francesco Catuogno, il Segretario Federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, la Responsabile per il Lavoro di Forza Italia, on. Renata Polverini, il Segretario Generale di "Italia Celere", Andrea Cecchini, il rappresentante del Movimento "Il Lavoro agli Italiani", Simone Carabella, ed i Segretari dei sindacati autonomi di categoria aderenti al Filp. (segue) (Ren)