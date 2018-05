Casaluce (Ce): arrestato 60enne per aggressione ai danni della moglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Stazione di Teverola, in Casaluce, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un 60enne del posto. L’uomo è stato bloccato dai militari dell’Arma subito dopo aver minacciato di morte ed aggredito la 54enne moglie convivente. La vittima, è stata medicata presso il pronto soccorso dell’ospedale “G. Moscati” di Aversa per “contusioni multiple al volto e torace” con prognosi di gg. 7 s.c.. Le indagini effettuate dai carabinieri hanno permesso di inserire tale episodio in un più complesso quadro di reiterati maltrattamenti e minacce subiti dalla donna ad opera del marito negli ultimi mesi. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (ce). (Ren)