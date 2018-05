Teatro: l'8 maggio a Napoli la commemorazione di Luigi De Filippo

- Martedì 8 maggio, alle 18.00, nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia, in Via Santa Caterina 76 a Napoli, sarà celebrata una messa in suffragio di Luigi De Filippo, l'attore, commediografo e regista scomparso lo scorso 31 marzo a Roma all'età di 87 anni. Per la moglie Laura Tibaldi, che sarà presente alla messa con il sindaco Luigi de Magistris e l'assessore alla cultura Nino Daniele, la cerimonia rappresenta l'ideale saluto del Maestro alla sua Napoli, nel quartiere dove è cresciuto ed ha studiato, soprattutto a quanti - e sono stati davvero tantissimi - artisti, registi, operatori, rappresentanti delle istituzioni, amici e pubblico, hanno partecipato il dolore della sua scomparsa.(Ren)