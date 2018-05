Imprese: Lucaselli (FdI) su Ilva, sciopero figlio di gestione commissariale fantasma

- la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli commenta lo sciopero di 24 ore indetto per oggi dai sindacati metalmeccanici delle tre conferederazioni, Fim, Fiom e Uilm, all’acciaieria Ilva di Taranto, dopo la rottura della trattativa tra i sindacati e AmInvestco, l’azienda che si è aggiudicata gli impianti. "Lo sciopero all'Ilva è il riflesso di una gestione commissariale fantasma - sostiene la parlamentare tarantina di FdI - Le condizioni della sicurezza sul lavoro che sono alla base della mobilitazione, così come il mancato pagamento dei fornitori rappresentano l'approdo di una situazione di eterna attesa, come se i commissari aspettassero il prossimo governo per assumere iniziativa". Per Lucaselli si tratta di "una situazione inaccettabile per migliaia di famiglie su cui il governo uscente, al di là dei tweet del ministro competente, è chiamato ad intervenire. Un'azienda fondamentale per la siderurgia italiana, specie in una fase di delicata e difficoltosa trattativa come quella attuale, non può essere abbandonata in balìa degli eventi". (Com)