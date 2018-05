Napoli: dispositivo di traffico per processione religiosa del 5 maggio

- Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione "Processione del Patrono della Città" organizzata dalla Curia Arcivescovile per il giorno 5 maggio, è stato istituito un dispositivo temporaneo di traffico in alcune strade del Centro Storico. In particolare: 1. dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare, nei tratti di volta in volta interessati dalla processione, lungo le seguenti strade: Via Duomo (altezza Cattedrale), Via Tribunali, Vico delle Zite, Via Vicaria Vecchia, Via San Biagio dei Librai, Piazzetta Nilo, Piazza San Domenico Maggiore, Via Benedetto Croce (Chiesa di Santa Chiara-cortile); 2. dalle ore 00:01 alle ore 20:00 e comunque fino a cessate esigenze: a) Sospendere gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), la sosta per i motocicli, la sosta per il carico/scarico merci e la sosta riservati ai taxi in Via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi); b) Istituire il divieto il divieto di sosta con rimozione forzata, nelle seguenti strade: Via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi), Via Tribunali, Vico delle Zite, Via Vicaria Vecchia.(Ren)