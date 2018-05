Sanita’: all’Ospedale del Mare di Napoli autorizzati gli atterraggi dell’elisoccorso

- L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha rilasciato l’autorizzazione per le attività di elisoccorso, con operatività diurna e notturna, per il servizio a destinazione sanitaria relativo all’elisuperficie dell’Ospedale del Mare. La pista è dunque autorizzata e agibile per il servizio di elisoccorso. “Prosegue con grande impegno di tutti – ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – ogni attività che prelude alla piena e completa entrata in funzione dell’Ospedale del Mare. Il via libera certificato dall’Enac è un altro tassello importantissimo nell’ambito della rete per l’emergenza-urgenza e rappresenta un ulteriore e decisivo servizio per i cittadini, a salvaguardia della salute pubblica”.(Ren)