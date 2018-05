Ischia: al via l'attività di microchirurgia oculare all’ospedale Rizzoli (2)

- Per poter effettuare tale tipologia di interventi l'ASL Napoli 2 Nord ha dotato l'ospedale Rizzoli di nuove tecnologie, investendo circa 150.000 euro in attrezzature e dispositivi. Inoltre, è stato potenziato l'ambulatorio di oculistica del Distretto Sanitario di Ischia, cui sarà delegato l'inquadramento dei pazienti e la diagnosi preoperatoria. "La microchirurgia oculistica richiede elevate competenze e una grande esperienza degli operatori, ma, essendo molto localizzata, si effettua prevalentemente in regime di day surgery - ha detto Mario Sbordone, responsabile del reparto di oculistica del Santa Maria delle Grazie -. All'ospedale di Pozzuoli effettuiamo circa 700 interventi ogni anno, siamo felici di poter mettere a disposizione dei pazienti ischitani questo patrimonio di conoscenze ed esperienze." (segue) (Ren)