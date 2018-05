Salute: meeting di podologi e podiatri a Napoli, 30% della popolazione soffre di alterazioni appoggio plantare (2)

- Tale affermazione può meravigliare, ma bisogna tenere presente che ossa, articolazioni, legamenti e muscoli degli atleti sono portati ai limiti delle loro possibilità fisica essendo sottoposti a preparazioni particolari che spesso però sono calibrate sulla struttura complessiva del soggetto". "I problemi di appoggio plantare si traducono in un cattivo ritorno venoso - ha aggiunto Lanfranco Scaramuzzino, chirurgo vascolare e componente del comitato scientifico del congresso - La sinergia con i podologi è fondamentale per migliorare lo stato di salute del paziente e degli arti inferiori. In definitiva, quando il piede sta male e la nostra camminata non è stabile, ne risente tanto il benessere muscolare, quanto quello articolare e venoso". (segue) (Ren)