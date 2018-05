Campania: via libera al trasferimento del personale dei centri per l'impiego in Regione

- La Giunta regionale della Campania nella seduta di oggi, su proposta dell' assessore alle risorse umane e al lavoro Sonia Palmeri, ha deliberato il passaggio dei circa 600 dipendenti dei 46 centri per l'impiego negli organici della Giunta regionale della Campania. Il passaggio, deciso nella legge di Bilancio dello Stato 2018, avverrà con risorse finanziarie trasferite in misura strutturale dal governo centrale e mette ordine all'interno della materia dei servizi per il lavoro, riunendo finalmente le risorse umane, dipendenti provinciali, alla funzione di programmazione del mercato del lavoro sotto l'unica governance della Regione. "Solo oggi si può programmare una strategia di reale rilancio, archiviando definitivamente ogni immagine distorta di questi servizi, chiamati ancora ex collocamento. Ci avviamo con questo provvedimento – ha affermato l'assessore Palmeri - verso una radicale trasformazione degli attuali centri per l'impiego". "Li aspetta un adeguato aggiornamento professionale - ha proseguito -, per rispondere alle richieste di un'utenza sempre più eterogenea, con misure indirizzate a giovani, a disoccupati, a studenti, a donne, a target disagiati, all'autoimprenditorialità, al supporto alle fasce deboli, ecc. Insomma i Cpi saranno sempre più protagonisti, in quanto territorialmente presenti in prossimità del cittadino, ma cambiando totalmente veste, rispondendo con una logica e strumenti innovativi alle esigenze dei cittadini, in totale rottura con il passato". "Questo provvedimento - ha sottolineato Palmeri - segue il Piano di rafforzamento triennale dei Servizi Pubblici per il lavoro della Regione Campania deliberato lo scorso mese, il tutto con l'obiettivo di creare una solida infrastruttura territoriale che favorisca un mercato del lavoro equo, efficiente ed inclusivo. Sono molto soddisfatta, come assessore al lavoro opereremo in stretta sinergia e come assessore al personale ne valorizzerò le singole professionalità". In conclusione l'assessore Palmeri ha ringraziato "le OO. SS. del comparto Funzione Pubblica che hanno seguito tutto il lungo iter con spirito costruttivo e senso di responsabilità". (Ren)