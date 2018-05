Campania: on line il concorso puibblico per 169 operatori del terzo settore

- E' online il concorso proposto dall'assessore al Welfare del comune di Napoli Roberta Gaeta, con i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Fondo sociale europeo, che prevede il reclutamento a tempo determinato di 54 assistenti sociali (categoria D1); 37 istruttori direttivi amministrativi (categoria D1); 50 educatori professionali (categoria D1); 7 istruttori direttivi informatici (categoria D1) ed inoltre, a tempo determinato ma part-time, 21 istruttori direttivi psicologi (categoria D1) nell'ambito del Pon Inclusione, misura a sostegno degli interventi di contrasto alla povertà attraverso il Rei. "L'obiettivo – ha dichiarato l'assessore Gaeta - è quello di potenziare e favorire la presa in carico dei nuclei familiari beneficiari del reddito di inclusione, per garantire loro la fuoriuscita dalla condizione di povertà e prevenire situazioni di marginalità sociale. Continuiamo a essere un'amministrazione virtuosa che cerca di sfruttare ogni possibilità per offrire un'alternativa ai cittadini, fatta di inclusione attiva e inserimento nel contesto socioeconomico". "L'equipe multidisciplinare è indispensabile per fornire servizi vitali nell'ambito dell'inclusione e della crescita collettiva: il bando – ha concluso l'assessore- è la dimostrazione che l'amministrazione guidata da de Magistris e di cui sono onorata di far parte ha sempre a cuore le persone più fragili". (Ren)