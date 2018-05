1 maggio: Usae-Filp, cancellare Jobs Act modificare Legge Fornero e puntare su nuova legge rappresentanza e partecipazione (3)

- "Partecipazione e rappresentanza sono le due leve si cui puntare per dare una svolta al mondo del lavoro e affinchè esso torni al centro dell'attenzione della politica", ha sottolineato Ronghi che ha aggiunto: "la vera e grave emergenza del nostro Paese è il lavoro, soprattutto nel Sud, che appare sempre più distante dal resto del Paese con pesanti percentuali di disoccupazione, particolarmente femminile e giovanile, e di povertà". Per il Segretario federale di "Sud Protagonista" "l'emergenza occupazionale nel Mezzogiorno deve diventare il baricentro dell'azione politica del prossimo Governo attraverso una strategia, basata sull'impiego dei fondi europei per nuove infrastrutture e sulla fiscalità di vantaggio, che renda il Sud attrattivo per la nascita di nuove imprese. Il Sud non vuole l'assistenzialismo che qualche becera forza politica propone – ha concluso Ronghi – ma lavoro vero e questo si può creare solo attraverso un piano straordinario che punti anche sul rinnovamento della Pubblica amministrazione attraverso la flessibilità in uscita e il reclutamento di giovani. Occorre anche puntare su una strategia specifica per il lavoro femminile perché, come sostengono le statistiche, c'è da recuperare un gap di venti punti percentuali tra il livello di occupazione maschile e quello femminile". All'iniziativa parteciperanno anche la Federazione Sindacati Indipendenti (FSI), la Confederazione Nazionale dei Lavoratori (CNAL), il Sindacato Azzurro, il Movimento "Ingegno civico dei giovani precari", l'Associazione "Prevenzione ed emergenza - Vigili del Fuoco", l'Associazione dei Dipendenti Ministeriali (ADM), l'Associazione "Laboratorio Una donna". (Ren)