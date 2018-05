Pozzuoli: per l'International Jazz Day la città diventa una piccola New Orleans

- Il 30 aprile e il 1 maggio la città di Pozzuoli si trasformerà in una piccola New Orleans in occasione dell'International Jazz Day 2018 , l'evento annuale organizzato dall'UNESCO per celebrare "le virtù del jazz come strumento educativo, forza di pace, di unità, di dialogo e di forte cooperazione tra le persone". Musicisti jazz, blues e folk invaderanno strade, vicoli, scale e piazze del centro storico per una grande festa, che vedrà protagonista la musica jazz. Appuntamento con la "street music" il 30 aprile, dalle ore 17.00 , nel centro storico di Pozzuoli con esibizione di Jazz band. Alle ore 22,00 Jam session presso la "Maison Toledo. Il 1° Maggio, dalle 17.00 alle 22.00 interventi musicali no-stop nella Cassa Armonica di Pozzuoli - Piazza della Repubblica . Alle 22.00 jam session jazz al GrooVe. (Per informazioni 3395361388 – 3356684161). Per l'occasione sono, inoltre, previste il 30 aprile, visite straordinarie al percorso archeologico sotterraneo del Rione Terra, per un viaggio nell'antica colonia romana di Puteoli. Visite alle ore 18,00/19,00/20,00 - Info e prenotazioni 081 199 36 286. Le due giornate di festa all'insegna della musica, dell'incontro e della cultura sono organizzate l'Associazione Jazz and Conversation e dal Pozzuoli jazz Festival dei Campi Flegrei, con il Patrocinio morale dell'Unesco , del Thelonious Monk Institute of Jazz e Patrocinio morale del Comune di Pozzuoli.(Ren)