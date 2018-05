Napoli: 3mila visitatori in tre giorni per Ferrovie in miniatura a Museo di Pietrarsa

Napoli, 30 apr 17:47 - (Agenzia Nova) - Pienone al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per l'evento organizzato da Fondazione FS "Le ferrovie in miniatura", in programma dal 27 aprile al 1 maggio. Nel weekend, oltre 3.000 visitatori hanno varcato la soglia del museo per ammirare plastici, diorami e modelli in scala esposti dalle associazioni di fermodellisti aderenti alla FIMF, accorse da tutto la penisola. All'inaugurazione, sabato 28 aprile, sono intervenuti i vertici della Fondazione FS, il Presidente Mauro Moretti e il Direttore Generale Luigi Cantamessa. Presente anche Wanda Ternau, consigliere d'amministrazione del Gruppo FS Italiane. Ad attrarre l'attenzione generale è stato, in particolar modo, il "vapore vivo" del Gruppo 853 con le locomotive a vapore realmente funzionanti. Molto apprezzata anche l'esibizione del coro "Le voci della ferrata".

(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Pienone al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per l'evento organizzato da Fondazione FS "Le ferrovie in miniatura", in programma dal 27 aprile al 1 maggio. Nel weekend, oltre 3.000 visitatori hanno varcato la soglia del museo per ammirare plastici, diorami e modelli in scala esposti dalle associazioni di fermodellisti aderenti alla FIMF, accorse da tutto la penisola. All'inaugurazione, sabato 28 aprile, sono intervenuti i vertici della Fondazione FS, il Presidente Mauro Moretti e il Direttore Generale Luigi Cantamessa. Presente anche Wanda Ternau, consigliere d'amministrazione del Gruppo FS Italiane. Ad attrarre l'attenzione generale è stato, in particolar modo, il "vapore vivo" del Gruppo 853 con le locomotive a vapore realmente funzionanti. Molto apprezzata anche l'esibizione del coro "Le voci della ferrata".(Ren)