Napoli: concerti con strumenti antichi nella Basilica di S.Francesco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed ancora Italia con la Ciaccona di Bernardo Storace tratta dalla raccolta Selva di varie composizioni d'intavolatura per cimbalo et organo del 1664, per poi tornare in Francia con una delle figure femminili più importanti della musica barocca francese Élisabeth Jacquet de La Guerre, ed ancora l'Inghilterra di fine cinquecento con il famoso ground The Bells tratto dalla raccolta The Fitzwilliam Virginal Book, il Ballo del Granduca attribuita a Jan Pieterszoon Sweelinck, e per finire con il celebre Concerto Italiano di Johann Sebastian Bach. L'Ensemble Barocco "Le musiche da camera" di Napoli sarà protagonista del terzo appuntamento, il 1 maggio (ore 20.00) con il concerto " Voci e Suoni della Napoli Barocca" con le favolose voci di Francesco DIVITO soprano e Rosa MONTANO – mezzosoprano. La storica formazione proporrà un viaggio musicale tra il '600 e '700 Napoletano per i napoletani e gli ospiti stranieri, dalle atmosfere sacre dell'Ave Maris Stellae di Caresana, in una riscrittura strumentale per flauto e violino solo, alle cantate di Mancini e Latilla ed alle celebri arie di Haendel largamente influenzato dalla Scuola Napoletana. Il 13 maggio (ore 20.00) sarà la volta dell'Ensemble "Musica Minima" con una varietà di colori sonori dato dalla presenza del canto con Rosa Montano – mezzosoprano, la tromba di Vincenzo LEURINI – tromba, l'arpa di Carmela Cardone e con Mauro Castaldo all'organo. (Ren)