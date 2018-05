Camorra: arrestato nel napoletanto latitante legato alla Nco di Raffaele Cutolo

- I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Caserta, in località Varcautro a Giugliano in Campania, nel napoletano, hanno rintracciato ed arrestato il pluripregiudicato Guido Pagano, classe 1962, irreperibile dal 9 settembre 2014, giorno in cui, al termine di una licenza oraria, concessagli dalla casa di reclusione di Castelfranco Emilia (Mo), dove era detenuto dal 2010 per una condanna definitiva per detenzione illegale di armi, falso, ricettazione e altri reati, non vi fece ritorno facendo perdere le proprie tracce. Pagano fu arrestato nel 2008, dopo anni di latitanza, dalla Guardia Civil spagnola per reati in materia di sostanze stupefacenti, nonché condannato per associazione mafiosa, omicidio, riciclaggio ed evasione. Guido Pagano è figlio di Ernesto Dante Pagato, detto “Dantuccio”, legato alla Nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo e ucciso a Giugliano in Campania, località Varcaturo, su commissione di Antonio Bardellino nel 1977, nonché fratello di Antonio Pagano, ucciso nel 1989 insieme ad altre tre persone in un agguato di camorra, a otto giorni dalla sua scarcerazione. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.(Ren)