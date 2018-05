Campania: Zinzi (Fi), Eda sono poltronificio. De Luca intervenga

- "Ho chiesto formalmente al presidente De Luca di porre fine a questa vergogna continua che sono diventati gli Eda. Avrebbero dovuto, sulla carta, assicurare ai territori autonomia decisionale in materia di rifiuti, sono diventati nei fatti un poltronificio. La legge regionale fornisce alla Giunta gli strumenti necessari per sostituirsi agli Enti d'Ambito nella pianificazione del ciclo dei rifiuti. Non capisco perché De Luca tergiversi ancora". Così il presidente della Commissione regionale della Campania Terra dei Fuochi, Gianpiero Zinzi, che ha inviato una lettera al governatore Vincenzo De Luca avente ad oggetto la "Richiesta di applicazione dei poteri sostitutivi della Regione in materia di pianificazione del ciclo dei rifiuti". "A distanza di due anni dall'entrata in vigore della legge - ha sottolineato Zinzi - oggi gli Enti sono ancora alla ricerca di uffici e di personale ed a farne le spese sono sempre i cittadini. Basti pensare al subbuglio che proviene dai territori riguardo alla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti. Parliamo di un settore in cui non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo".(Ren)